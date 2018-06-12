11 июня свою получасовую конференцию на Е3 провела компания Square Enix, на которой представила несколько новых игр, а также показала трейлеры уже анонсированных ранее проектов.

Shadow of the Tomb Raider

Новые приключения Лары Крофт в этот раз начнутся с крушения самолёта, в результате которого героиня окажется в джунглях, где ей предстоит выжить любой ценой.

Также Square Enix показали и видео игрового процесса. Из этого ролика мы узнали, что у Лары в игре появились новые возможности. Например, она сможет выстрелить в противника из лука, затем подвесить его на верёвке и удушить прямо в воздухе.

Кроме этого, разработчики также показали нарезку из наиболее ярких моментов игрового процесса.

Новая часть приключений Лары Крофт выйдет 14 сентября.

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Новый трейлер The Awesome Adventures of Captain Spirit отличается от того, что нам уже показали на конференции Microsoft. Напомним: действие игры разворачивается в том же мире, что и Life is Strange, и рассказывает о десятилетнем мальчике по имени Крис, который фантазирует о том, что станет супергероем. Студия Dontnod Entertainment рассказала, что в игре спрятана масса отсылок ко второму сезону Life is Strange. Игра будет доступна уже 26 июня и полностью бесплатна.

Final Fantasy XIV: Under the Moonlight

Вместо долгожданного ремейка Final Fantasy VII мы увидели трейлер нового дополнения Under the Moonlight для онлайновой многопользовательской ролевой игры Final Fantasy XIV. Другие видео посвящено монстрам из игры Monster Hunter: World, которые появятся в мире Эорзеи.

Octopath Traveler

Square Enix показали геймплейный трейлер ролевой игры Octopath Traveler, которая выходит на Nintendo Switch 13 июля (а в демо-версию можно поиграть уже сейчас).

Babylon’s Fall

Новый проект студии Platinum Games, создателей замечательных зрелищных боевиков Bayonetta и NieR: Automata. Никаких подробностей об игре пока что нет, а есть только этот короткий тизер. Релиз на PS4 и PC состоится в 2019 году.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age

Новая часть заслуженной ролевой серии получила дату западного релиза — 4 сентября 2018. Напомним, что в Японии игра вышла ещё в 2017 году. Dragon Quest XI входит в наш топ самых ожидаемых игр 2018 года.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова

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