Моя прелесть: Элайджа Вуд не хочет, чтобы Фродо играл кто-то другой

Дмитрий Кинский
11 марта 17:15
105
1 минута на чтение
Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд в одном из интервью рассказал, что не хотел бы, чтобы роль Фродо исполнял другой актер.
Мне не хотелось бы, чтобы Фродо играл кто-то другой, когда я жив и здоров.
Актер признался, что в восторге от перспективы еще одного фильма во вселенной «Властелина колец». По его словам, фанатов ждет веселая и захватывающая история.
Также Вуд в очередной раз намекнул, что появится в грядущей картине.
Официального анонса не было, но в прошлом году Иэн как бы проговорился. Так что шансы неплохие.
Премьера «Властелина колец: Охота на Голлума» состоится 27 декабря 2027 года.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

