«Фурия»: начались съёмки сериала по комиксам Bubble. Но кто в главной роли?

Кот-император
19 ноября 11:15
428
1 минута на чтение
Режиссёр-постановщик Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов») на прошлой неделе начал съёмки сериала «Фурия» по мотивам комикса вселенной Bubble «Красная Фурия». Его героиня — Ника Чайкина по прозвищу Фурия, суперагент секретной организации.
Сериал не будет экранизацией самих комиксов, а расскажет историю становления героини. По лору Bubble, она выросла при бродячем цирке, а позже стала воровкой в преступной организации, прежде чем нашла себя в нынешней работе.
До сих пор неизвестно, кто играет саму Фурию. Раньше на эту роль предполагалась Дарья Верещагина, сыгравшая Алису в фильме «Сто лет тому вперёд», но она покинула проект. Матвей Лыков сыграет злодея Августа ван дер Хольта, оружейного магната. Премьера сериала ожидается в 2026 году на «Кинопоиске».

Комиксы Bubble и их вселенная: начало

Арсений Крымов

18.02.2017

100260

Комиксы Bubble начинались с «новых русских супергероев», но за несколько лет превратились в нечто куда более продуманное и серьёзное.

