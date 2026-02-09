КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
«28 лет спустя: Часть II. Храм костей»: зомби-хоррор, который не стремится понравиться всем
Фильм «Возвращение в Сайлент Хилл» — это тихий ужас. Наш обзор

Классика

«Звёздные войны»: неснятые фильмы и сериалы
Экранизации Толкина, забытые и неснятые
Гослинг танцует с пауком в финальном трейлере «Проект Аве Мария»

Кот-император
9 февраля 08:30
264
1 минута на чтение
Студия Amazon выложила финальный трейлер научно-фантастического фильма «Проект Аве Мария». Он выйдет в США уже 20 марта.
Это экранизация книги Энди Вейера, автора «Марсианина», которую сняли Фил Лорд и Крис МИллер. По сюжету герой — последний выживший из экспедиции, которую отправили к звёздам, чтобы спасти Землю. Почти весь трейлер посвящён тому, как герой в исполнении Гослинга общается с инопланетянином, похожим на паука, которому он дал прозвище Рокки.
Мир Фантастики
YouTube
Энди Вейер «Проект "Аве Мария"». НФ в духе оптимизма

Артём Киселик

16.02.2022

15095

Выживание в космосе — одного человека и всего человечества.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

