Гослинг танцует с пауком в финальном трейлере «Проект Аве Мария»

Студия Amazon выложила финальный трейлер научно-фантастического фильма «Проект Аве Мария». Он выйдет в США уже 20 марта.
Это экранизация книги Энди Вейера, автора «Марсианина», которую сняли Фил Лорд и Крис МИллер. По сюжету герой — последний выживший из экспедиции, которую отправили к звёздам, чтобы спасти Землю. Почти весь трейлер посвящён тому, как герой в исполнении Гослинга общается с инопланетянином, похожим на паука, которому он дал прозвище Рокки.
Мир Фантастики
YouTube
