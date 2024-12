Грандиозное приключение — первые оценки Indiana Jones and the Great Circle

MachineGames.

Сейчас у проекта в среднем 86 баллов и на

, и на

.





Похвалы критиков удостоились практически все основные аспекты игры, начиная от грандиозной истории и детализированных уровней, и заканчивая талантливой актерской игрой актеров и отлично переданной атмосферой оригинальных фильмов.





Слабым звеном в этой связке стала боевая система. Стелс называют примитивным за счет глуповатого ИИ врагов, а сами сражения могут отпугнуть своим достаточно медленным темпом.

Журналисты опубликовали первые обзоры экшена Indiana Jones and the Great Circle от разработчиков Wolfenstein: The New Order из