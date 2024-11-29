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Грандиозное приключение — первые оценки Indiana Jones and the Great Circle

Андрей Квасков
6 декабря 13:03
240
2 минуты на чтение
Журналисты опубликовали первые обзоры экшена Indiana Jones and the Great Circle от разработчиков Wolfenstein: The New Order из MachineGames. Сейчас у проекта в среднем 86 баллов и на OpenCritic, и на Metacritic.

Похвалы критиков удостоились практически все основные аспекты игры, начиная от грандиозной истории и детализированных уровней, и заканчивая талантливой актерской игрой актеров и отлично переданной атмосферой оригинальных фильмов.

Слабым звеном в этой связке стала боевая система. Стелс называют примитивным за счет глуповатого ИИ врагов, а сами сражения могут отпугнуть своим достаточно медленным темпом.
IGN
The Great Circle — это не клон Uncharted, что идет ей только на пользу. Это игра про Индиану Джонса, о которой я даже не подозревал. Это лучший сюрприз.
PC Gamer
Некоторые элементы The Great Circle слабее других, но она присоединяется к Batman Arkham и Goldeneye на божественном пьедестале лицензированных игр.
The Verge
Обилие мелких разочарований [в игровом процессе] слились в одно преобладающее чувство — Indiana Jones and the Great Circle была бы лучше в качестве фильма.
Некоторые журналистов сошлись во мнении, что MachineGames удалось создать не только свою лучшую игру, но и одну из лучших историй про Индиану Джонса за последние пару десятилетий.
Indiana Jones and the Great Circle уже доступна владельцам расширенного издания на PC Xbox Series. Остальные игроки, включая подписчиков Game Pass, получат доступ 9 декабря.

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Андрей Квасков
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