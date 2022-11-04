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    Новости

    HBO закрыл «Мир Дикого Запада» после четвертого сезона

    4 ноября 2022
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    04.11.2022
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    HBO закрыл «Мир Дикого Запада» после четвертого сезона

    HBO спустя три месяца после выхода финала четвертого сезона «Мира Дикого Запада» решил полностью закрыть сериал.

    Месяцем ранее соавтор проекта Джонатан Нолан надеялся, что компания продлит шоу на пятый сезон, чтобы у них была возможность завершить историю.

    Тем не менее рейтинги и оценки «Мира Дикого Запада» сильно упали в третьем сезоне и еще больше — в четвертом.

    Кроме того, генеральный директор Warner Bros. Discovery принял решение сильно сократить расходы. Однако источники THR сообщают, что шоу отменили не из-за денег.

    Любопытно, что многие моменты в четвертом сезоне были двусмысленными, как будто авторы были готовы к закрытию проекта.

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