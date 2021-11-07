Хоррор-игра Scorn в стилистике работ Ганса Гигера отложена до 2022 года

Мы же просто совершили много ошибок и совершим их в будущем, но это нормальный процесс для неопытной команды. Всё, что было сделано до середины 2018 года — переработано. А 90% сделанного пришлось забраковать. Это про создание игры, которую мы хотим, а не её выпуске только потому, что мы указали для этого произвольную дату […] Зачем людям играть в то, что, по мнению разработчиков, все еще не находится на должном уровне.