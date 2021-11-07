Хоррор-игра Scorn в стилистике работ Ганса Гигера отложена до 2022 года

Производственный ад — термин, который применяется довольно часто. Его следует использовать для описания проектов, которые изменили основную идею или объём в середине разработки, и теперь авторы не знают, что с этим делать. К нашей продукции это не относится.
Мы же просто совершили много ошибок и совершим их в будущем, но это нормальный процесс для неопытной команды. Всё, что было сделано до середины 2018 года — переработано. А 90% сделанного пришлось забраковать. Это про создание игры, которую мы хотим, а не её выпуске только потому, что мы указали для этого произвольную дату […] Зачем людям играть в то, что, по мнению разработчиков, все еще не находится на должном уровне.
Догадки о переносе игры появились ещё в сентябре — разработчики давно не публиковали никаких материалов и новостей о проекте. Судя по всему, игру создают с нуля, поскольку сбор средств запустили ещё в 2017 году, а игру обещали выпустить в 2018. Изначально сюжет должен был вращаться вокруг героя, который застрял в одиночестве на чужой планете.
Scorn выйдет на PC и Xbox Series.
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