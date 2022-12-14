Инсайдер: Naughty Dog делает триквел The Last of Us

Известный в киноиндустрии инсайдер ViewerAnon, неоднократно делившийся правдивый информацией, рассказал, что Naughty Dog работает над триквелом The Last of Us.
При этом следующим релизом студии будет мультиплеерная The Last of Us, а перезапуск Uncharted передали другой внутренней команде Sony.
Официально Naughty Dog и Sony не прокомментировали эту информацию. Другие инсайдеры тоже пока никак не отреагировали на это.
Ранее ViewerAnon раньше всех раскрыл, что Эшли Джонсон, озвучившая Элли в игре, появится в сериале The Last of Us от HBO в роли мамы Элли.
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