Инсайдер: Naughty Dog делает триквел The Last of Us

Известный в киноиндустрии инсайдер ViewerAnon, неоднократно делившийся правдивый информацией, рассказал, что Naughty Dog работает над триквелом The Last of Us.

При этом следующим релизом студии будет мультиплеерная The Last of Us, а перезапуск Uncharted передали другой внутренней команде Sony.

Официально Naughty Dog и Sony не прокомментировали эту информацию. Другие инсайдеры тоже пока никак не отреагировали на это.

Ранее ViewerAnon раньше всех раскрыл, что Эшли Джонсон, озвучившая Элли в игре, появится в сериале The Last of Us от HBO в роли мамы Элли.