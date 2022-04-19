Издательство Alt Graph запустило предзаказ книг про японскую мифологию

Издательство Alt Graph запустило на Boomstarter краудфандинговую кампанию на издание на русском языке манги «Ночные истории Китаро» и артбука «YOKAI». Объединяет книги тема японской мифологии.
«Ночные истории Китаро» Сигэру Мидзуки будут изданы в двух томах, это завершённая история. Перевод подготовлен Екатериной Рябовой. В каждом томе по 300 страниц.
Китаро — удивительный ребенок, хотя на первый взгляд так не скажешь. Он последний представитель загадочного призрачного народа и может с легкостью перемещаться между миром людей и миром духов. Еще до рождения он потерял родителей. Правда, на смертном одре его отец собрал последние магические силы и переродился в виде глазного яблока, чтобы присматривать за своим отпрыском. Вместе они отправятся в жутко увлекательные приключения, заглянут на вечеринку к призракам и устроят настоящий потоп в Токио. Им будут противостоять Человек-мышь, уси-они, могущественный водный ёкай Суидзин и даже Человек-волк из Лондона. Справиться со столь грозными противниками Китаро помогут сверхъестественные способности, неугасаемый оптимизм и отменный аппетит.
Артбук «YOKAI» — это энциклопедия японского фольклора с иллюстрациями современных художников. В книге приводятся как описания демонов, призраков, оборотней и монстров, так и их образы. Иллюстрации подготовили более 40 современных российских и украинских иллюстраторов. В книге 120 страниц.
Награды
- «Ночные истории» — 1600 рублей
- Артбук «YOKAI» — 1000 рублей
- Всё вместе — 2200 рублей
Сверхцели включают восьмистраничный буклет от Екатерины Рябовой с некоторыми ёкаями и набор стикеров.
Доставку планируют на июнь.
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