Издательство Alt Graph запустило предзаказ книг про японскую мифологию

Издательство Alt Graph запустило на Boomstarter краудфандинговую кампанию на издание на русском языке манги «Ночные истории Китаро» и артбука «YOKAI». Объединяет книги тема японской мифологии.

«Ночные истории Китаро» Сигэру Мидзуки будут изданы в двух томах, это завершённая история. Перевод подготовлен Екатериной Рябовой. В каждом томе по 300 страниц.

Китаро — удивительный ребенок, хотя на первый взгляд так не скажешь. Он последний представитель загадочного призрачного народа и может с легкостью перемещаться между миром людей и миром духов. Еще до рождения он потерял родителей. Правда, на смертном одре его отец собрал последние магические силы и переродился в виде глазного яблока, чтобы присматривать за своим отпрыском. Вместе они отправятся в жутко увлекательные приключения, заглянут на вечеринку к призракам и устроят настоящий потоп в Токио. Им будут противостоять Человек-мышь, уси-они, могущественный водный ёкай Суидзин и даже Человек-волк из Лондона. Справиться со столь грозными противниками Китаро помогут сверхъестественные способности, неугасаемый оптимизм и отменный аппетит.

Артбук «YOKAI» — это энциклопедия японского фольклора с иллюстрациями современных художников. В книге приводятся как описания демонов, призраков, оборотней и монстров, так и их образы. Иллюстрации подготовили более 40 современных российских и украинских иллюстраторов. В книге 120 страниц.

Награды

«Ночные истории» — 1600 рублей

Артбук «YOKAI» — 1000 рублей

Всё вместе — 2200 рублей

Сверхцели включают восьмистраничный буклет от Екатерины Рябовой с некоторыми ёкаями и набор стикеров.

Доставку планируют на июнь.