Как интернет простился с автором «Берсерка» Кэнтаро Миурой

В начале мая ушел из жизни создатель «Берсерка» Кэнтаро Миура, но известно об этом стало только 20 числа. Его коллеги и фанаты почтили память мангаки — каждый на свой лад.

Так, автор Hajime no Ippo Джордж Морикава рассказал, что познакомился с Миурой, когда им было по 18-19 лет.

Однажды он показал мне свой скетчбук, и у меня поползли мурашки по коже. Настолько он был хорош. Там были иллюстрации феи, своего рода клейма и воина с гигантским мечом. Позже их будут знать как Пак и Гатс. <…> Когда я спросил, что это такое, он мне ответил: «Просто образы в моей голове». <…> «Берсерк» существовал уже тогда.

В заключение он извинился перед ушедшим Кэнтаро за то, что рассказал эту историю без его разрешения: «Однажды я приду к тебе и прочту финальную главу».

Игроки Final Fantasy XIV отдали дань уважения творчеству Кэнтаро: темные рыцари с мечами наперевес, облаченные в лучшие доспехи, выстроились вдоль улиц в столицах игры.

Также многие художники нарисовали прощальные иллюстрации с героями «Берсерка» — мы выбрали лишь некоторые из бесчисленного количества.

А Хидеки Сугимото, ассистент Кэнтаро Миуры, пообещал, что сделает все возможное, чтобы завершить мангу «Берсерк».