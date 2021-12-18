Как в 1940-х: Гильермо дель Торо выпустит чёрно-белую версию «Аллеи кошмаров»

Скоро на экраны выйдет новая работа Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров», которая обещает зрителям атмосферу нуара. И хотя лента цветная, постановщик работал над ней как над настоящей нуарной картиной первой половины прошлого века. Он сообщил, что чёрно-белая версия ленты выйдет на переиздании. Фильм получил название «Аллея кошмаров: Видение во тьме и свете».

Ранее дель Торо сообщал о возможности выпуска чёрно-белой версии «Аллеи кошмаров» в интервью IndieWire:

Существует версия фильма в чёрно-белом варианте, которую, я надеюсь, когда-нибудь можно будет увидеть. Это не тот фильм, в котором вы просто убираете весь цвет. Фильм практически как сериография с чёрным и белым цветами, поверх которых нанесён еще один слой цвета. Если вы смотрели ленту в чёрно-белом цвете, это же не значит, что вам просто убрали цвет с картинки. В результате фильм поразительно похож на кино 1940-х годов.

В том же интервью режиссёр сообщил об источниках своих методов съёмки. Он рассказал, что его обучил известный мексиканский режиссёр Габриэль Фигероа, который был дружен с оператором Греггом Толандом, снявшим «Гражданина Кейна»:

Фигероа рассказывал мне, что при работе с чёрным и белым цветами нужно использовать зеленые, красные и золотые тона, чтобы придать полутона серому цвету. Мы решили использовать эту палитру.

Оператор «Аллеи кошмаров» Дэн Лаустсен объяснил, как создаётся фильм в двух цветовых версиях. По словам Лаустсена, он использовал классическое освещение чёрно-белых фильмов, которое стало данью уважения всем невероятным мастерам кинематографии, вдохновившим его.

Сам дель Торо описал процесс так:

Хотя мы снимали« Аллею кошмаров» в цвете, мы работали над светом так, словно картина была черно-белой… Вы можете увидеть такой же уровень дизайна, поскольку мы хотели показать зрителям классический нуар, частью которого стал и этот фильм.

Сюжет фильма разворачивается в 1940-х годах вокруг мошенника-иллюзиониста Стэна Карлайла, который объединяет усилия с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей. В основе картины — одноимённый нуарный роман Уильма Линзи Грэшема. Эта книга была экранизирована как одноименный фильм 1947 года с Тайроном Пауэром, который считается классическим нуарным фильмом, который ествестенно разворачивается в чёрно-белых тонах.

Главные роли исполнили Руни Мара, Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо и Тони Коллетт. Ну и, конечно же, Рон Перлман!

Цветная версия выйдет в российском прокате 27 января 2022 года.