Кобольды и астральные эльфы: мод для Baldur’s Gate 3 добавил почти все расы из Dungeons & Dragons

Baldur’s Gate 3 быстро стала популярной среди разработчиков модификаций. На сервисе Nexus насчитываются уже сотни модов, которые меняют как геймплей, так и визуал игры. Одна из модификаций привлекает отдельное внимание — она добавляет почти все расы из пятой редакции Dungeons & Dragons (и ещё несколько сторонних). Суммарно — 54 новых расы, включая подрасы.

Модификация Fantastical Multiverse позволяет сыграть за кобольдов, орков, планарных обитателей вроде шадар-кай и астральных эльфов и даже перевёртышей. Некоторые расы позаимствованы из других миров D&D — например, из Эберроны взяты упомянутые перевёртыши, шифтеры и калаштары (а вот кованых нет!). Некоторые расы опираются на фанатские дополнения. Есть даже расы из Final Fantasy!

Разработчик также «подтянул» и игромеханики: обновил в соответствии с новыми книгами правил старые расы и добавил совместимость новых рас с классами. Он опирался в основном на материалы из руководств Unearthed Arcana: Player’s Handbook 2024 и Mordenkainen’s Presents: Monsters of the Multiverse.

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