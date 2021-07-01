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    Новости

    «Колесо Времени»: мини-тизер обещает, что сериал выйдет в 2021-м

    1 июля 2021
    01.07.2021
    458
    0 минут на чтение
    Читаем книгу: Роберт Джордан «Восходящая Тень»

    Amazon поделился очередным бессодержательным мини-тизером грядущей экранизации фэнтези-эпика Роберта Джордана «Колесо Времени». Судя по ролику, интернет-гигант по-прежнему надеется запустить первый сезон в этом году.

    Напомним, шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»), сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Аманда Кейт Шуман («Черный список»), Майк и Пол Кларксоны («Тёмные начала», «Поток»), Жюстин Юэль Гилмер ( «Сотня») и Селин Сонг (театральный драматург). Команду консультирует писатель Брендон Сандерсон, который закончил последние три книги цикла. Роль Морейн играет Розамунд Пайк.

    Ранее Amazon продлил сериал на второй сезон.

    Сейчас в России «Азбука» переиздаёт эту фэнтези-эпопею — в печать уходит шестой том цикла.

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    Дата выхода не называется.

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