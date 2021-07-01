«Колесо Времени»: мини-тизер обещает, что сериал выйдет в 2021-м

Amazon поделился очередным бессодержательным мини-тизером грядущей экранизации фэнтези-эпика Роберта Джордана «Колесо Времени». Судя по ролику, интернет-гигант по-прежнему надеется запустить первый сезон в этом году.
Напомним, шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»), сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Аманда Кейт Шуман («Черный список»), Майк и Пол Кларксоны («Тёмные начала», «Поток»), Жюстин Юэль Гилмер ( «Сотня») и Селин Сонг (театральный драматург). Команду консультирует писатель Брендон Сандерсон, который закончил последние три книги цикла. Роль Морейн играет Розамунд Пайк.
Ранее Amazon продлил сериал на второй сезон.
Сейчас в России «Азбука» переиздаёт эту фэнтези-эпопею — в печать уходит шестой том цикла.
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Дата выхода не называется.
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