«Колесо Времени»: мини-тизер обещает, что сериал выйдет в 2021-м

Amazon поделился очередным бессодержательным мини-тизером грядущей экранизации фэнтези-эпика Роберта Джордана «Колесо Времени». Судя по ролику, интернет-гигант по-прежнему надеется запустить первый сезон в этом году.

Напомним, шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»), сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Аманда Кейт Шуман («Черный список»), Майк и Пол Кларксоны («Тёмные начала», «Поток»), Жюстин Юэль Гилмер ( «Сотня») и Селин Сонг (театральный драматург). Команду консультирует писатель Брендон Сандерсон, который закончил последние три книги цикла. Роль Морейн играет Розамунд Пайк.

Ранее Amazon продлил сериал на второй сезон.

Сейчас в России «Азбука» переиздаёт эту фэнтези-эпопею — в печать уходит шестой том цикла.