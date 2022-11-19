Крис Хемсворт хочет взять перерыв — у него нашли предрасположенность к болезни Альцегеймера

Актёр Крис Хемсворт дал большое интервью изданию Vanity Fair, в котором рассказал о своём здоровье и личной жизни, а также о роли Тора в киновселенной Marvel, которая принесла ему известность.

Хемсворт сообщил, что недавно у него нашли генетическую предрасположенность к развитию болезни Альцгеймера. Это обнаружилось в процессе работы над документальным сериалом National Geographic «Без границ» о возможностях и пределах человеческого тела. На съёмках он сдал анализы, которые показали сразу две копии гена APOE4 — и от отца, и от матери — комбинация которых приводит к повышенному риску Альцгеймера.

Теперь актёр планирует взять перерыв, чтобы провести время со своей семьей и близкими. Сериал помог ему осознать собственную смертность и поразмышлять о ценности жизни.

Не похоже на то, что мне вручили уведомление об отставке, но это действительно вызвало во мне желание немного отдохнуть. […] Если бы я не знал этой информации [о болезни Альцгеймера], я бы не внес нужные изменения в жизненный уклад […] С тех пор, как мы закончили работу над сериалом, я завершал дела, которые требовались от меня по контракту. Теперь, после окончания тура на этой неделе, я поеду домой, и у меня будет отличный период свободного времени, и я просто буду с детьми, с моей женой.

Крис Хемсворт настоял на том, чтобы в сериале «Без границ» оставили сцены, в которых обнаруживает свою предрасположенность к болезни Альцгеймера, даже несмотря на предложение авторов удалить сцены.

Этот судьбоносный анализ также привёл к размышлениям о роли Тора в фильмах Marvel — и решению оставить этот этап в карьере. Хемсворт пока лишь предполагает, что следующее появление его персонажа может стать последним.

Мне кажется, что нам, скорее всего, придётся закрыть книгу, если я когда-нибудь вновь сыграю. Понимаете, что я имею в виду? Чувствую, что это, вероятно, станет финалом, но догадка не основана на чём-то: ни на обсуждениях, ни на каких-либо планах. Есть рождение героя, путешествие героя, затем смерть героя. И я не знаю, на какой я нахожусь стадии. Кто знает?

Пока неизвестно, в каком из грядущих проектов Marvel появится Тор. Хемсворт подчёркивает, что готов в последний раз сыграть Тора, но только если авторы придумают для его героя подобающий финал. Актёр поделился, что последние 10 лет для него прошли как быстрый и энергичный марафон, и теперь он хочет подходить к выбору ролей более тщательно.