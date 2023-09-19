Критикам очень понравился НФ-боевик «Создатель»

В сети появились первые впечатления журналистов, которые уже посмотрели научно-фантастический боевик «Создатель» (или The Creator в оригинале).
Критикам очень понравилась картина. В частности, журналисты остались довольны режиссерской работой Гарета Эдвардса.
Стивен Вайнтрауб, Collider:
Я очень впечатлен тем, что Гарет Эдвардс проделал с «Создателем». Он снял оригинальный научно-фантастический фильм в то время, когда создание оригинальных фильмов такого масштаба практически невозможно.
Хантер Болдинг, That Hashtag Show:
Гарет Эдвардс не прогадал с «Создателем». Фильм можно поставить рядом с «Терминатором 2», «Чужим» и «Звездными войнами». <…> Лента с легкостью входит в число лучших фильмов года.
Жермен Люсье, Gizmodo:
«Создатель» — это смелое, веселое научно-фантастическое приключение. У фильма захватывающий сюжет, великолепная графика, резонансные темы и эпический экшен. Моя главная проблема в том, что картина не заставила меня плакать. Она пытается. ОЧЕНЬ пытается.
Гриффин Шиллер, The PlayList:
«Создатель» — это великолепная оригинальная научная фантастика. Гарет Эдвардс — один из ВЕЛИКИХ режиссеров. Душевный, утонченный и в духе Лукаса.
Тесса Смит, Screen Rant:
«Создатель» не только ошеломляет визуально, но и эмоционально тоже. Я был полностью очарован. Алфи очаровательна! Я влюбилась в нее!
Премьера «Создателя» состоится 29 сентября.
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