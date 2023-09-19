Критикам очень понравился НФ-боевик «Создатель»

В сети появились первые впечатления журналистов, которые уже посмотрели научно-фантастический боевик «Создатель» (или The Creator в оригинале).

Критикам очень понравилась картина. В частности, журналисты остались довольны режиссерской работой Гарета Эдвардса.

Стивен Вайнтрауб, Collider:

Я очень впечатлен тем, что Гарет Эдвардс проделал с «Создателем». Он снял оригинальный научно-фантастический фильм в то время, когда создание оригинальных фильмов такого масштаба практически невозможно.

Хантер Болдинг, That Hashtag Show:

Гарет Эдвардс не прогадал с «Создателем». Фильм можно поставить рядом с «Терминатором 2», «Чужим» и «Звездными войнами». <…> Лента с легкостью входит в число лучших фильмов года.

Жермен Люсье, Gizmodo:

«Создатель» — это смелое, веселое научно-фантастическое приключение. У фильма захватывающий сюжет, великолепная графика, резонансные темы и эпический экшен. Моя главная проблема в том, что картина не заставила меня плакать. Она пытается. ОЧЕНЬ пытается.

Гриффин Шиллер, The PlayList:

«Создатель» — это великолепная оригинальная научная фантастика. Гарет Эдвардс — один из ВЕЛИКИХ режиссеров. Душевный, утонченный и в духе Лукаса.

Тесса Смит, Screen Rant:

«Создатель» не только ошеломляет визуально, но и эмоционально тоже. Я был полностью очарован. Алфи очаровательна! Я влюбилась в нее!

Премьера «Создателя» состоится 29 сентября.