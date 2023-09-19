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    Критикам очень понравился НФ-боевик «Создатель»

    19 сентября 2023
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    19.09.2023
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    В сети появились первые впечатления журналистов, которые уже посмотрели научно-фантастический боевик «Создатель» (или The Creator в оригинале).

    Критикам очень понравилась картина. В частности, журналисты остались довольны режиссерской работой Гарета Эдвардса.

    Стивен Вайнтрауб, Collider:

    Я очень впечатлен тем, что Гарет Эдвардс проделал с «Создателем». Он снял оригинальный научно-фантастический фильм в то время, когда создание оригинальных фильмов такого масштаба практически невозможно.

    Хантер Болдинг, That Hashtag Show:

    Гарет Эдвардс не прогадал с «Создателем». Фильм можно поставить рядом с «Терминатором 2», «Чужим» и «Звездными войнами». <…> Лента с легкостью входит в число лучших фильмов года.

    Жермен Люсье, Gizmodo:

    «Создатель» — это смелое, веселое научно-фантастическое приключение. У фильма захватывающий сюжет, великолепная графика, резонансные темы и эпический экшен. Моя главная проблема в том, что картина не заставила меня плакать. Она пытается. ОЧЕНЬ пытается.

    Гриффин Шиллер, The PlayList:

    «Создатель» — это великолепная оригинальная научная фантастика. Гарет Эдвардс — один из ВЕЛИКИХ режиссеров. Душевный, утонченный и в духе Лукаса.

    Тесса Смит, Screen Rant:

    «Создатель» не только ошеломляет визуально, но и эмоционально тоже. Я был полностью очарован. Алфи очаровательна! Я влюбилась в нее!

    Премьера «Создателя» состоится 29 сентября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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