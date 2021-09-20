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    Новости

    Лучше всего «Дюна» стартовала в России

    20 сентября 2021
    20.09.2021
    1220
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    По данным ЕАИС, «Дюна» Дени Вильнева в первые выходные в России собрала 564 миллиона рублей — это наилучший результат в постковидном отечественном прокате.

    Для сравнения, «Мортал Комбат» заработал около 475 миллионов рублей за то же время. При этом в день премьеры у фильма Саймона Маккуойда показатели были посолиднее.

    Средняя заполняемость залов на сеансах «Дюны» составила 34 человека. Картина могла бы показать себя еще лучше, если бы не ограничения на фоне пандемии.

    Что касается мирового проката, то самый впечатляющий старт у «Дюны» оказался в России — 7,6 миллионов долларов. На втором месте Франция с 7,5 миллионами, а замыкает тройку лидеров Германия с 4,9 миллионами долларов.

    Однако картина еще не вышла на двух самых важных рынках — в Китае и США.

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