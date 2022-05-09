Наконец-то! Официальный тизер-трейлер и постер «Аватара: Путь воды»

Тизер-трейлер фильма «Аватар: Путь воды» оказался в сети раньше срока, ещё несколько дней назад, но студия представила его официально только сейчас.

Сюжет сиквела «Аватара» разворачивается спустя несколько лет после событий первой части. Джейк и Нейтири ведут умиротворённую жизнь вместе со своими детьми, когда люди возвращаются на Пандору, чтобы снова захватить планету.

Премьера «Аватара: Путь воды» назначена на 16 декабря. Остальные три продолжения будут выходить в кинотеатрах каждые два года: в 2024, 2026 и 2028 годах.

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