Netflix ввел ограничения для обмена паролями от аккаунтов

Netflix все-таки принял меры против обмена паролями между пользователями онлайн-кинотеатра.

Учетными записями по-прежнему можно делиться, но только в пределах одной семьи. Теперь сервис требует, чтобы пользователи одного аккаунта подключались к домашней Wi-Fi — не реже одного раза в месяц.

Если этого не сделать, пользователей попросту разлогинит, после чего Netflix предложит им либо войти аккаунт внутри домашней сети, либо купить подписку.

Если пользователю нужен доступ к сервису в поездке, то он может воспользоваться временным паролем для авторизации на сторонних устройствах, но не дольше 7 дней.

Ранее Netflix заявил, что около 100 миллионов человек используют Netflix с помощью чужих аккаунтов — и это для сервиса большая проблема.