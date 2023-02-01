Netflix ввел ограничения для обмена паролями от аккаунтов

Netflix все-таки принял меры против обмена паролями между пользователями онлайн-кинотеатра.
Учетными записями по-прежнему можно делиться, но только в пределах одной семьи. Теперь сервис требует, чтобы пользователи одного аккаунта подключались к домашней Wi-Fi — не реже одного раза в месяц.
Если этого не сделать, пользователей попросту разлогинит, после чего Netflix предложит им либо войти аккаунт внутри домашней сети, либо купить подписку.
Если пользователю нужен доступ к сервису в поездке, то он может воспользоваться временным паролем для авторизации на сторонних устройствах, но не дольше 7 дней.
Ранее Netflix заявил, что около 100 миллионов человек используют Netflix с помощью чужих аккаунтов — и это для сервиса большая проблема.
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Редактор
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