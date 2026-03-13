КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

#УжасноеБали: 5 современных фильмов ужасов из Индонезии
Мультфильм «Прыгуны»: чего ждать от «оригинального» хита Pixar, чтобы не ошибиться в нём
Мультфильм «Арко»: почему французская «Гостья из будущего» претендует на «Оскар»
«Горец»: вселенная бессмертных и её воплощения

Классика

Вечная любовь: фантастика в мелодрамах и романтических комедиях
Что будет дальше со студией Ghibli?
Новости

Netflix запустил производство сиквела «Кейпоп-охотниц на демонов»

Андрей Квасков
13 марта 13:44
74
1 минута на чтение
Netflix подвердил, что начал производство продолжения мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов». К режиссуре вернутся создатели первой части — Мэгги Канг и Крис Аппельханс.

Ранее Variety и Bloomberg отмечали, что компания планирует выпустить сиквел в 2029 году, однако эти ожидания оказались слишком завышенными.

До этого СМИ писали, что Netflix хочет снять два сиквела, сериал, лайв-экшен ремейк и другие проекты по «Кейпоп-охотницам на демонов». Учитывая небывалую популярность тайтла, это было вопросом времени.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 268 (март 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Режиссер «Крика 7»: Paramount пока не обсуждает новый фильм во франшизе

Новости

Первое DLC для Borderlands 4 выйдет через пару недель. Посмотрите его трейлер!

Новости

Слух: Ридли Скотт запретил возвращать важного персонажа в новой части «Чужого»
Альварес называет другие причины ухода.

Новости

«Вампир Лестат» выпустил песню All Fall Down и получил дату премьеры
Продолжение «Интервью с вампиром» уже летом.

Новости

Энди Вейер уже пишет новую книгу, а режиссеры «Проекта "Конец света"» хотят снять «Артемиду»
Больше фантатсики миру фантастики.

Новости

Трейлер «Дня разоблачения» Стивена Спилберга

Новости

«Пусть они без тебя в дурдом ложатся» — тизер-трейлер «Богатырей»

Новости

«Я не хочу драться» — трейлер «Операции "Панда". Дикая миссия» на русском

Новости

Создатель Overwatch спустя 5 лет анонсировал новую игру! И рассказал, почему ушел из Blizzard

Новости

Объявлен конкурс на оптимистичное фантастическое кино. Победителям — 3 миллиона долларов
Две организации хотят вернут оптимизм.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты