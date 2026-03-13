Netflix запустил производство сиквела «Кейпоп-охотниц на демонов»

К режиссуре вернутся создатели первой части — Мэгги Канг и Крис Аппельханс.





Ранее Variety и Bloomberg отмечали, что компания планирует выпустить сиквел в 2029 году, однако эти ожидания оказались слишком завышенными.







До этого СМИ писали, что Netflix хочет снять два сиквела, сериал, лайв-экшен ремейк и другие проекты по «Кейпоп-охотницам на демонов». Учитывая небывалую популярность тайтла, это было вопросом времени.



Netflix подвердил, что начал производство продолжения мультфильма «Кейпоп-охотницы на демонов».