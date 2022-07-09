Николас Кейдж озвучит дракона-алкоголика в экранизации фэнтези «Последний дракон»

По данным Deadline, стриминговый сервис Paramount+ работает над новым фэнтези-сериалом под названием Highfire. В главной роли — Николас Кейдж, который озвучит дракона с любовью к алкоголю.

Сериал будет основан на книге «Последний дракон» Йона Колфера, автора «Артемиса Фаула». По сюжету драконы, ранее правившие Землёй, теперь доживают остатки жизни в луизианском болоте. Лорд Хайфайр правил драконами из своего гнезда, а теперь он прячется среди аллигаторов, смотрит кабельное телевидение и выпивает непристойное количество водки, чтобы скоротать время. Но всё меняется, когда дракон сталкивается с подростком по имени Сквиб, попавшем в неприятности, и их совместная борьба за выживание становится фундаментом неожиданной дружбы.

Зрителям обещают сериал, объединяющий суровый криминальный триллер с дозой магического реализма.

Шоураннером сериала выступит Дэви Холмс, известный по сериалу «Бесстыжие».

Премьера состоится на Paramount+.