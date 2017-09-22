Писатель Нил Гейман рассказал, что его голос снова можно будет услышать в мультсериале «Симпсоны». И не в простой серии, а Хэллоуинском спецвыпуске, который будет обыгрывать сюжет романа «Коралина в стране кошмаров», книги Нила Геймана.

Это не первый раз, когда Нил Гейман появляется в сериале. В 23 сезоне в эпизоде «Книжная работа» он сыграл самого себя. Но на этот раз он озвучит другого персонажа.

В этом году задействован в Хэллоуинском спецвыпуске «Симпсонов». Я не буду играть сам себя. Вместо этого я подарю голос персонажу, который ранее не говорил. 

После этого твита поклонники «закидали» писателя вопросами, что это будет за персонаж, и Гейман раскрыл тайну. Речь идёт о любимом коте семьи по кличке Снежок II.

Самые внимательные смогут понять, какой фильм или историю «Симпсоны» обыграют в этот раз. 

Хэллоуинская серия «Симпсонов» выйдет 22 октября.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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