Писатель Нил Гейман рассказал, что его голос снова можно будет услышать в мультсериале «Симпсоны». И не в простой серии, а Хэллоуинском спецвыпуске, который будет обыгрывать сюжет романа «Коралина в стране кошмаров», книги Нила Геймана.

Это не первый раз, когда Нил Гейман появляется в сериале. В 23 сезоне в эпизоде «Книжная работа» он сыграл самого себя. Но на этот раз он озвучит другого персонажа.

I am on the Simpsons Treehouse of Horror this year. I do not play myself this time. Instead I voice a character who has not spoken before.

В этом году задействован в Хэллоуинском спецвыпуске «Симпсонов». Я не буду играть сам себя. Вместо этого я подарю голос персонажу, который ранее не говорил.

После этого твита поклонники «закидали» писателя вопросами, что это будет за персонаж, и Гейман раскрыл тайну. Речь идёт о любимом коте семьи по кличке Снежок II.

The eagle-eyed among you may also be able to work out what film or story will be receiving the Simpsons Halloween treatment this year. pic.twitter.com/PX7gergwuo

— Neil Gaiman (@neilhimself) September 21, 2017