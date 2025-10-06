КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новые «Доспехи Бога» с Джеки Чаном снимут в Казахстане

Дмитрий Кинский
6 октября 18:13
205
1 минута на чтение
Студия Salem Entertainment рассказала, что съемки четвертой части «Доспехов Бога» с подзаголовком «Ультиматум» пройдут в Казахстане.
Ранее исполнитель главной роли Джеки Чан лично приезжал в Алма-Ату, чтобы отобрать локации для будущей картины.
Четвертая часть легендарной саги, завоевавшей культовый статус у миллионов зрителей, будет реализована именно в Казахстане.
Франшиза стартовала в 1986 году, а последняя часть под названием «Миссия Зодиак» вышла 13 лет назад — в 2012-м.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

