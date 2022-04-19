Новые раса и класс — Blizzard анонсировала новое дополнение для WoW

Blizzard наконец-то анонсировала новое дополнение для World of Warcraft под названием Dragonflight.

Правда, подробности о нем утекли еще перед трансляцией. И ранее — еще пару месяцев назад — в сети были аналогичные сливы.

Главные особенности следующего аддона:

Новая нейтральная гуманоидная раса — драк’тиры. Это драконы, которые могут превращаться в людей, прямо как воргены;

Новый класс — Эвоукер. У него будет три специализации: лекарь, ближний бой и дальний бой;

Новый континент — Драконьи острова. На старте на нем будет 5 зон;

Переработанная система талантов. Она похожа на ту, что была во времена Wrath of the Lich King, только вместо трех ветвей будет две;

Сильно переработанный интерфейс игры. От старого Blizzard решила отказаться;

Максимальный уровень увеличили с 60 до 70.

Дополнение Dragonflight выйдет в конце осени 2022 года. По крайней мере, так сказано в утечке.