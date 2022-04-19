Новые раса и класс — Blizzard анонсировала новое дополнение для WoW

Blizzard наконец-то анонсировала новое дополнение для World of Warcraft под названием Dragonflight.
Правда, подробности о нем утекли еще перед трансляцией. И ранее — еще пару месяцев назад — в сети были аналогичные сливы.
Главные особенности следующего аддона:
- Новая нейтральная гуманоидная раса — драк’тиры. Это драконы, которые могут превращаться в людей, прямо как воргены;
- Новый класс — Эвоукер. У него будет три специализации: лекарь, ближний бой и дальний бой;
- Новый континент — Драконьи острова. На старте на нем будет 5 зон;
- Переработанная система талантов. Она похожа на ту, что была во времена Wrath of the Lich King, только вместо трех ветвей будет две;
- Сильно переработанный интерфейс игры. От старого Blizzard решила отказаться;
- Максимальный уровень увеличили с 60 до 70.
Дополнение Dragonflight выйдет в конце осени 2022 года. По крайней мере, так сказано в утечке.
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