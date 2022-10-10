Новые трейлер «Звездного пути: Пикар», «Дискавери» и «Протозвезды»

Paramount Pictures в рамках фестиваля Comic-Con в Нью-Йорке представила трейлеры своих проектов во вселенной «Звездного пути».
Среди них финал «Пикара», пятый сезон «Дискавери» и анимационный сериал «Протозвезда».
«Пикар» вернется на экраны 16 февраля 2023 года, а мультсериал стартует 27 октября 2022-го.
«Пикар»
«Дискавери»
«Протозвезда»
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Редактор
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