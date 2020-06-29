Новый трейлер «Души» от Pixar — мультфильм выйдет 19 ноября

Pixar выпустила новый тизер-трейлер мультфильма «Душа», в котором сконцентрировалась на обычной жизни главного героя — до того, как он станет бесплотным призраком.
В центре сюжета — школьный учитель Джо Гарднер, мечтающий стать настоящим джазменом. Однажды он падает в люк и отправляется в место формирования душ перед отправкой на Землю. Там герой знакомится с душой по имени 22.
Постановкой занимается Пит Доктер, известный по мультфильмам «Вверх» и «Головоломка». А продюсирует картину Дана Мюррэй, приложившая руку к короткометражке «Лу».
Вместе с этим картина получила новую дату премьеры — 19 ноября. Изначально ее выход был запланирован на 18 июня.
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Мультфильм выйдет на российских экранах 18 июня.
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