Новый трейлер «Души» от Pixar — мультфильм выйдет 19 ноября

Pixar выпустила новый тизер-трейлер мультфильма «Душа», в котором сконцентрировалась на обычной жизни главного героя — до того, как он станет бесплотным призраком.

В центре сюжета — школьный учитель Джо Гарднер, мечтающий стать настоящим джазменом. Однажды он падает в люк и отправляется в место формирования душ перед отправкой на Землю. Там герой знакомится с душой по имени 22.

Постановкой занимается Пит Доктер, известный по мультфильмам «Вверх» и «Головоломка». А продюсирует картину Дана Мюррэй, приложившая руку к короткометражке «Лу».

Вместе с этим картина получила новую дату премьеры — 19 ноября. Изначально ее выход был запланирован на 18 июня.