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    Новости

    Новый вид птерозавров сравнили с поргами из «Звёздных войн» и покемонами

    27 апреля 2021
    Владимир Гильен
    27.04.2021
    399
    1 минута на чтение
    Новый вид птерозавров сравнили с покемонами и поргами из «Звёздных войн»

    Иллюстрация: Чжао Чжуан

    Если вы загуглите слово «птерозавр», то получите подборку картинок, на которых изображены динозавры с длинными клювами, которые непременно бы вселяли страх в людские сердца, если б еще были живы. Новое исследование, опубликованное в журнале Paleontology and Evolutionary Science, однако, напоминает, что не все птерозавры — в частности, анурогнатиды, — были такими устрашающими. В статье описывается новый род и вид из среднепоздней юрской формации Тяоцзишань, который разительно отличался внешним видом от других летающих рептилий.

    Этот вид представляет особый интерес, поскольку демонстрирует большее морфологическое разнообразие анурогнатид, чем считалось ранее. Возможно, подобные открытия не такие уж и удивительные, особенно учитывая, что на данный момент семейство анурогнатидов состоит всего из шести номинальных видов, сформированных на основе двенадцати особей, найденных в Германии, Казахстане, Монголии, Китае и Северной Корее.

    Некоторые из прежних интерпретаций морфологии и систематики анурогнатидов основывались на ограниченной информации. По мере обнаружения новых особей, были получены новые сведения и представлены новые интерпретации. По этой причине, каждая новая особь критически важна для понимания данной группы.

    из исследования

    Новый вид, описанный в статье назвали Sinomacrops bondei, и он знаменует собой первого на сегодняшний день анурогнатида, найденного с черепом, повернутым вбок. После филогенетического анализа исследователи определили новую находку в сестринскую группу птерозавра Batrachognathus volans, и вместе образуют род Батрахогнатины.

    Статья находится в открытом доступе и включает в себя очень приятные палеонтологические реконструкции, выполненные Чжао Чуаном и ставшие весьма популярными в сети. Рецензент исследования Наталья Ягельска в своем твите, например, сравнила вновь открытого птерозавра с поргами — выдуманными существами из фильма «Звездные войны: Последние джедаи», а издание Vice сравнило существо с покемоном.

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     Алексей Ионов |  14.12.2017

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    Владимир Гильен
    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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