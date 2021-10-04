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    Новости

    Okko заказал экранизацию повести Стругацких «Жук в муравейнике»

    4 октября 2021
    04.10.2021
    2833
    1 минута на чтение
    Okko заказал экранизацию романа Стругацких «Жук в муравейнике» 1

    «Коммерсантъ» сообщает, что сервис Okko подписал соглашение с компанией «Медиаслово», которая занимается производством сериалов. Из-под её крыла вышло несколько проектов для ТВ («Магомаев» для «Первого канала», «Филатов» для СТС, «Мертвое озеро» для ТНТ), а также для разных онлайн-кинотеатров: «Беспринципные» и «Пропавшая» для «КиноПоиска», «The Тёлки» по книге Минаева для more.tv, «Обоюдное согласие» для Kion.

    Согласно договору, Okko получило право первым выбирать новые проекты «Медиаслова» (так называемый формат first look deal). И в рамках этой сделки уже утверждено несколько проектов, включая производство экранизации романа братьев Стругацких «Жук в муравейнике».

    К сожалению, пока никаких подробностей о проекте нет.

    Повесть «Жук в муравейнике» вышла в 1980 году, её действие разворачивается спустя 25 лет после событий «Обитаемого острова». Теперь Максим Каммерер работает на Земле в Комиссии по контролю за научными исследованиями (КОМКОН-2). Однажды он получает задание: отыскать на Земле Льва Абалкина, прогрессора. Абалкин стал свидетелем убийства, у него психический спазм. К тому же, Абалкин самовольно покинул Саракш. Встреча Максима и Льва вскрывает тайну, которая способна нанести вред окружающим и даже всему человечеству.

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