«Откровения Бэки Полсон» Стивена Кинга получат часовую экранизацию

Телеканал The CW запустил в производство часовой фильм «Откровения», в основу которого лег рассказ «Откровения Бэки Полсон» Стивена Кинга.
Исполнительным продюсеров выступит Кэти Лавджой, которая работала над сериалами Dead Inside и Miranda’s Rights. А сценарий напишет Мэйси Калвер, приложившая руку к «Последнему настоящему мужчине».
По сюжету Бэки Полсон находит гвоздомет своего мужа и случайно выстреливает себе в лоб. Впрочем, девушка не умерла. Вместо этого к ней обратился сам Иисус, и теперь она должна спасти мир.
Других подробностей о проекте на данный момент нет.
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