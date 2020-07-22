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    Новости

    «Откровения Бэки Полсон» Стивена Кинга получат часовую экранизацию

    22 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    22.07.2020
    3464
    0 минут на чтение
    «Откровения Бэки Полсон» Стивена Кинга получат часовую экранизацию

    Телеканал The CW запустил в производство часовой фильм «Откровения», в основу которого лег рассказ «Откровения Бэки Полсон» Стивена Кинга.

    Исполнительным продюсеров выступит Кэти Лавджой, которая работала над сериалами Dead Inside и Miranda’s Rights. А сценарий напишет Мэйси Калвер, приложившая руку к «Последнему настоящему мужчине».

    По сюжету Бэки Полсон находит гвоздомет своего мужа и случайно выстреливает себе в лоб. Впрочем, девушка не умерла. Вместо этого к ней обратился сам Иисус, и теперь она должна спасти мир.

    Других подробностей о проекте на данный момент нет.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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