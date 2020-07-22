«Откровения Бэки Полсон» Стивена Кинга получат часовую экранизацию

Телеканал The CW запустил в производство часовой фильм «Откровения», в основу которого лег рассказ «Откровения Бэки Полсон» Стивена Кинга.

Исполнительным продюсеров выступит Кэти Лавджой, которая работала над сериалами Dead Inside и Miranda’s Rights. А сценарий напишет Мэйси Калвер, приложившая руку к «Последнему настоящему мужчине».

По сюжету Бэки Полсон находит гвоздомет своего мужа и случайно выстреливает себе в лоб. Впрочем, девушка не умерла. Вместо этого к ней обратился сам Иисус, и теперь она должна спасти мир.

Других подробностей о проекте на данный момент нет.