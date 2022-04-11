Открылась «Станция „Ролевая“» — ру-площадка для покупки PDF ролевых игр

Санкции, включая блокировку российских карт Visa и MasterCard, отразились и на не самых очевидных увлечениях. Например, на настольных ролевых играх — пользователи попросту не могут приобрести PDF-материалы на западных площадках вроде DriveThruRPG (там продаются и русскоязычные книги).
«Студия 101» вместе с партнёрами из других издательств запустила «Станцию „Ролевую“» — площадку для продажи русскоязычных электронных материалов в России. На витрине представлены «Студия „Пандора Бокс“» («Приключения в Средиземье», «Фэншуй 2»), «Рыжий библиотекарь» («Умер Лавкрафт»), Kenaz Games («Фронтир») и другие. В магазине представлен ещё не весь ассортимент, но его будут пополнять в ближайшее время.
Издательство сразу уточнило ситуацию с DriveTruRPG:
- Мы не можем перенести на Станцию покупки с DTRPG. У нас нет доступа к базе данных и нет возможности его получить согласно законодательствам Германии и США.
- Некоторое время мы будем поддерживать обновления старых файлов на DTRPG, но новые выкладывать пока не планируем.
Движок поддерживает закладки и вотермарки.
В ближайших планах:
- наладить автоматическую обработку данных при регистрации издателя, а также автоматизировать выплаты издателям. Сейчас всё это делается вручную. Но это временно!
- ввести возможность продавать товары по схеме «плати сколько хочешь».
- добавить оповещение покупателей об обновлении файлов по электронной почте.
- убрать мнимое «количество» товара при заказах.
- обновить и расширить страницу новостей сайта.
Издателем может выступить любой автор — для этого нужно заключить договор. Условия зависят от того, выступает ли автор физическим или юридическим лицом. Либо он ИП или самозанятый. Подробности на сайте.
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