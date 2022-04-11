Открылась «Станция „Ролевая“» — ру-площадка для покупки PDF ролевых игр

Санкции, включая блокировку российских карт Visa и MasterCard, отразились и на не самых очевидных увлечениях. Например, на настольных ролевых играх — пользователи попросту не могут приобрести PDF-материалы на западных площадках вроде DriveThruRPG (там продаются и русскоязычные книги).

«Студия 101» вместе с партнёрами из других издательств запустила «Станцию „Ролевую“» — площадку для продажи русскоязычных электронных материалов в России. На витрине представлены «Студия „Пандора Бокс“» («Приключения в Средиземье», «Фэншуй 2»), «Рыжий библиотекарь» («Умер Лавкрафт»), Kenaz Games («Фронтир») и другие. В магазине представлен ещё не весь ассортимент, но его будут пополнять в ближайшее время.

Издательство сразу уточнило ситуацию с DriveTruRPG:

Мы не можем перенести на Станцию покупки с DTRPG. У нас нет доступа к базе данных и нет возможности его получить согласно законодательствам Германии и США.

Некоторое время мы будем поддерживать обновления старых файлов на DTRPG, но новые выкладывать пока не планируем.

Движок поддерживает закладки и вотермарки.

В ближайших планах:

наладить автоматическую обработку данных при регистрации издателя, а также автоматизировать выплаты издателям. Сейчас всё это делается вручную. Но это временно!

ввести возможность продавать товары по схеме «плати сколько хочешь».

добавить оповещение покупателей об обновлении файлов по электронной почте.

убрать мнимое «количество» товара при заказах.

обновить и расширить страницу новостей сайта.

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