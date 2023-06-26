Отрывок из спин-оффа «Ходячих мертвецов» про Дэрила

Телеканал AMC показал отрывок из грядущего спин-оффа «Ходячих мертвецов» с подзаголовком «Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом.

Сюжет развернется после событий оригинального сериала. Дэрил внезапно оказался во Франции, но как именно — не помнит. И теперь он хочет вернуться домой.

Премьера «Дэрила Диксона» состоится осенью 2023 года — точной даты пока нет.

Напомним, ранее стартовал другой спин-офф «Ходячих мертвецов» — про Нигана и Мэгги. Однако критики и зрители встретили сериал прохладно.

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