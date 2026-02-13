КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы

Классика

Как появился Шрек: 20 лет фильму про зелёного огра
Фильму «Троя» — 20 лет! Прошёл ли он проверку временем?
Новости

Первые детали Project Windless — «корейского Ведьмака» от Krafton

Андрей Квасков
13 февраля 18:14
67
1 минута на чтение
Компания Krafton представила Project Windless — одиночную экшен-RPG в открытом мире без мультиплеера и сервисной модели. Это крупный ААА-проект, который делают уже несколько лет и планируют выпустить на PC и консолях, но без точной даты релиза.

Игра основана на романе «Птица, которая пьёт слезы», который часто называют «корейским Властелином колец». Впрочем, прямой экранизации ждать не стоит: события развернутся за 1500 лет до оригинальной истории и расскажут о древней эпохе мира, полном мифов, войн и легендарных героев.

Главный герой — представитель расы Реконов, гигантских гуманоидных птиц-воинов. Его называют Королём-Героем. Реконы отличаются силой и скоростью, но у них есть слабость — вода, и она будет играть роль в геймплее.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Боевая система строится вокруг идеи «один против всех». Враги будут действовать скоординированно, окружать и атаковать с разных сторон. Разработчики также обещают масштабные сражения в реальном времени: на экране смогут одновременно появляться тысячи солдат и крупные существа. Игра создаётся на Unreal Engine 5.

Авторы делают упор на свободу: минимум подсказок, самостоятельное исследование мира, система репутации и отношений с персонажами, возможность объединять фракции и вести несколько конфликтов параллельно.

Project Windless позиционируется как масштабная фэнтези-RPG с акцентом на лор и историю мира.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Sony работает над анимационными спин-оффами про Паука-панка и Гвен Стейси

Новости

20 минут геймплея новой игры от создателей Disco Elysium

Новости

Резонанты, куратор FBC и оружие-трансформер — новые детали Control Resonant
Релиз в 2026 году.

Новости

«Вавилон-5» выкладывают правообладатели прямо на YouTube
Абсолютно легально!

Новости

Ник Перумов стал сам себе издателем и больше не работает с «большими» издательствами. Он рассказал нам, почему
Писатель дал комментарий читателям «Мира фантастики».

Новости

Первый тизер-трейлер «Нуар-Паука» с Николасом Кейджем

Новости

Вышел трейлер финала «Крайнего космоса» — это будет комикс
Мультсериал закрыли еще в 2021-м.

Новости

Старые книги Стивена Кинга продолжат выходить в России — АСТ продлило права
Но только на вышедшие до 2022 года.

Новости

6 минут геймплея нового симулятора бога от Питер Молинье

Новости

Автор «Амфибии» анонсировал готический хоррор по «Щелкунчику»
Деньги на создание будут собирать на Kickstarter.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты