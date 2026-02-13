Первые детали Project Windless — «корейского Ведьмака» от Krafton





Игра основана на романе «Птица, которая пьёт слезы», который часто называют «корейским Властелином колец». Впрочем, прямой экранизации ждать не стоит: события развернутся за 1500 лет до оригинальной истории и расскажут о древней эпохе мира, полном мифов, войн и легендарных героев.







Главный герой — представитель расы Реконов, гигантских гуманоидных птиц-воинов. Его называют Королём-Героем. Реконы отличаются силой и скоростью, но у них есть слабость — вода, и она будет играть роль в геймплее.

Компания Krafton представила Project Windless — одиночную экшен-RPG в открытом мире без мультиплеера и сервисной модели. Это крупный ААА-проект, который делают уже несколько лет и планируют выпустить на PC и консолях, но без точной даты релиза.