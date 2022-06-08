Первые кадры новой части европейского мультфильма «Эрнест и Селестина»

Приключенческий семейный мультфильм «Эрнест и Селестина» возвращается спустя 10 лет после выхода оригинала.

Полнометражная картина с подзаголовком A Trip to Gibberitia расскажет о путешествии дуэта на родину Эрнеста, чтобы починить его скрипку. Когда-то это место было домом для лучших музыкантов на свете, но теперь музыка здесь под запретом. Эрнест и Селестина попытаются разобраться, что здесь всё-таки случилось.

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Фильм выйдет во французских кинотеатрах в декабре 2022-го. А уж там можно надеяться на российский прокат (первую часть под названием «Эрнест и Селестина: Приключения мышки и медведя» прокатывала «Вольга») или на цифровой релиз.

Первый мультфильм создавался командой из Франции, Бельгии и Люксембурга, его сняли режиссёры

Стефани Обье, Венсан Патар и Бенжамин Реннер, первые двое ранее работали над картиной «Паника в деревне». «Эрнест и Селестина» основан на одноимённой серии книг для детей, написанной бельгийской писательницей и художницей Габриэль Венсан.