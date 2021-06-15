Первые кадры сериала Star Trek: Prodigy от авторов «Охотников на троллей»

Сервис Paramount Plus и компания Nickelodeon показали первые кадры из грядущего анимационного сериала «Звёздный путь: Юные дарования» (Star Trek: Prodigy), а также раскрыли актёрский состав.

Напомним, действие сериала разворачивается вокруг команды инопланетян-беспризорников, которые отыскали заброшенный звездолёт и отправились на поиски приключений. Из знакомых персонажей появится персонаж Кэтрин Джейнвей из «Звёздного пути: Вояджер» (озвучивает Кейт Малгю, сыгравшая её в сериале), которая периодически будет появляться в виде голограмы. Для «Звёздного пути» это будет первый сериал, в котором среди основных действующих лиц нет людей.

А вот остальной актёрский состав:

Сериал продлили сразу на два сезона.

Шоу занимаются исполнительные продюсеры «Охотников на троллей» Кевин и Дэн Хейгеманы под руководством Алекса Курцмана, который сейчас ведёт все проекты по франшизе. Режиссёром выступает Бен Хибо — в его фильмографии значатся анимационные отрывки из фильмов «Гарри Поттер: Дары смерти», «Хеллбой 2: Золотая армия» и «Свет мой, зеркальце…». Консультировать авторов будут писатель-фантаст Дэвид Мак (писал книги по «Звёздному пути») и астрофизик Эрин Макдональд (закреплена за всеми новыми проектами).

Пока у сериала нет точной даты выхода, но по плану должен стартовать до конца года.