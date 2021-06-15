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    Новости

    Первые кадры сериала Star Trek: Prodigy от авторов «Охотников на троллей»

    15 июня 2021
    15.06.2021
    745
    1 минута на чтение

    Сервис Paramount Plus и компания Nickelodeon показали первые кадры из грядущего анимационного сериала «Звёздный путь: Юные дарования» (Star Trek: Prodigy), а также раскрыли актёрский состав.

    Напомним, действие сериала разворачивается вокруг команды инопланетян-беспризорников, которые отыскали заброшенный звездолёт и отправились на поиски приключений. Из знакомых персонажей появится персонаж Кэтрин Джейнвей из «Звёздного пути: Вояджер» (озвучивает Кейт Малгю, сыгравшая её в сериале), которая периодически будет появляться в виде голограмы. Для «Звёздного пути» это будет первый сериал, в котором среди основных действующих лиц нет людей.

    Первые кадры сериала Star Trek: Prodigy от авторов «Охотников на троллей» 1
    Первые кадры сериала Star Trek: Prodigy от авторов «Охотников на троллей»

    17-летний Дэл, принадлежит к неизвестному виду. Яростно охраняет надежду на будущее и считает себя нонкомформистом. Озвучивает Бретт Грэй («У меня на районе», «Когда они нас увидят»)

    Первые кадры сериала Star Trek: Prodigy от авторов «Охотников на троллей» 3

    8-летняя Рок-Так, принадлежит виду Брикар. Она стеснительная и необычайно умная, особенно когда выражает свою преданность животным. Играет Айла Алазраки («Робот Даг»)

    Первые кадры сериала Star Trek: Prodigy от авторов «Охотников на троллей» 2

    17-летняя Гвинн, принадлежит к виду Вау Н’Акат. Она выросла на шахтёрской планете отца, унылость и скука этого места вынудили героиню исследовать вселенную за пределами родного дома. Озвучивает Элла Пернел («Армия мертвецов», «Испытание невиновностью»)

    А вот остальной актёрский состав:

    Первые кадры сериала Star Trek: Prodigy от авторов «Охотников на троллей» 4

    Сериал продлили сразу на два сезона.

    Шоу занимаются исполнительные продюсеры «Охотников на троллей» Кевин и Дэн Хейгеманы под руководством Алекса Курцмана, который сейчас ведёт все проекты по франшизе. Режиссёром выступает Бен Хибо — в его фильмографии значатся анимационные отрывки из фильмов «Гарри Поттер: Дары смерти», «Хеллбой 2: Золотая армия» и «Свет мой, зеркальце…». Консультировать авторов будут писатель-фантаст Дэвид Мак (писал книги по «Звёздному пути») и астрофизик Эрин Макдональд (закреплена за всеми новыми проектами).

    Пока у сериала нет точной даты выхода, но по плану должен стартовать до конца года.

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    Дата выхода не называется.

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