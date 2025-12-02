КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Какие фильмы смотреть в декабре 2025? Предсеансное обслуживание и азиатское кино
Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия

Приквелы «Звёздных войн» заслуживают больше любви
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Первый тизер финального DLC для Atomic Heart

Дмитрий Кинский
2 декабря 14:59
50
1 минута на чтение
Mundfish опубликовала тизер-трейлер четвертого и заключительного дополнения для Atomic Heart.
В DLC майору Нечаеву и одной из Близняшек предстоит сразиться со всей роботизированной мощью Предприятия 3826 и предотвратить мировую катастрофу.
Напомним, в работе уже находятся продолжение Atomic Heart и онлайн-шутер в той же вселенной под названием The Cube.
У безымянного дополнения для игры пока нет даты релиза.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

