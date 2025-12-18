КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Как создавался «Аватар»: «забытый» блокбастер Джеймса Кэмерона
Фильмы и сериалы по книгам: точные экранизации фантастики и фэнтези
«Эдвард Руки-ножницы». Как Тим Бёртон впервые снял Джонни Деппа
Какие фильмы смотреть в декабре 2025? «Аватар», аниме и азиатское кино

Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Первый тизер сериала «Молодой Шерлок» от Гая Ричи

Дмитрий Кинский
18 декабря 18:49
44
1 минута на чтение
Amazon Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Молодой Шерлок» по мотивам одноименной серии книг Энди Лейна.
За проект отвечает Гай Ричи, а главную роль исполняет Хиро Файнс Тиффин (Том Реддл из «Гарри Поттера и Принца-полукровки»).
Как можно было догадаться, шоу расскажет о становлении легендарного детектива. В первом сезоне ему предстоит раскрыть убийство в Оксфордском университете.
Премьера состоится 4 марта 2026 года.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

