Первый тизер «Волшебника Изумрудного города. Великий и Ужасный»

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала первый тизер-трейлер сиквела «Волшебника Изумрудного города» с подзаголовком «Великий и Ужасный».
По сюжету Элли и ее новые друзья наконец добрались до Изумрудного города, где они встретили волшебника Гудвина. Тот пообещал исполнить их желания, но для этого героям сначала нужно добыть колдовскую бурю Бастинды.
За постановку вновь отвечает Игорь Волошин, а главные роли исполняют Катя Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак и Артур Ваха. Злодейку сыграет Светлана Ходченкова.
Премьера состоится 1 января 2025 года.
