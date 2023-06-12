Первый геймплей Avatar: Frontiers of Pandora. Это будет экшен от первого лица

Ubisoft в рамках собственной презентации показала первый геймплейный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora.

За разработку отвечает Massive Entertainment, известная по двумя частям Tom Clancy’s The Division.

Внезапно это будет экшен… от первого лица, в котором игрокам предстоит изучить различные регионы Пандоры и дать отпор людям.

Авторы отметили, что сюжетную кампанию можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативном режиме.

Релиз состоится 7 декабря на всех основных платформах.

Новый трейлер

Геймплей