Первый геймплей Avatar: Frontiers of Pandora. Это будет экшен от первого лица

Ubisoft в рамках собственной презентации показала первый геймплейный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora.
За разработку отвечает Massive Entertainment, известная по двумя частям Tom Clancy’s The Division.
Внезапно это будет экшен… от первого лица, в котором игрокам предстоит изучить различные регионы Пандоры и дать отпор людям.
Авторы отметили, что сюжетную кампанию можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативном режиме.
Релиз состоится 7 декабря на всех основных платформах.
Новый трейлер
Геймплей
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Редактор
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