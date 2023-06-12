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    Новости

    Первый геймплей Avatar: Frontiers of Pandora. Это будет экшен от первого лица

    12 июня 2023
    Avatar photo
    12.06.2023
    192
    0 минут на чтение
    Первый геймплейный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora.

    Ubisoft в рамках собственной презентации показала первый геймплейный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora.

    За разработку отвечает Massive Entertainment, известная по двумя частям Tom Clancy’s The Division.

    Внезапно это будет экшен… от первого лица, в котором игрокам предстоит изучить различные регионы Пандоры и дать отпор людям.

    Авторы отметили, что сюжетную кампанию можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативном режиме.

    Релиз состоится 7 декабря на всех основных платформах.

    Новый трейлер

    Геймплей

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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