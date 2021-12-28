Первый тизер Bigbug — комедийной фантастики про восстание машин от режиссёра «Амели»

Netflix показал тизер французской фантастической комедии про восстание машин Bigbug. Картину поставил Жан-Пьер Жене («Амели», «Город потерянных детей»).

Действие фильма разворачивается в недалёком будущем, где автоматизация и роботы стали частью обыденной жизнью. В центре сюжета — семья, которая оказывается заперта вместе со своими домашними роботами на фоне происходящего в мире восстания андроидов!

В главных ролях Доминик Пинон, Эльза Зильберштейн, Изабель Нанти. Фильм планировали выпустить раньше, но из-за коронавирусной пандемии команде пришлось на время прервать съёмки.

Премьера намечена на 11 февраля.