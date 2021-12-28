Первый тизер Bigbug — комедийной фантастики про восстание машин от режиссёра «Амели»

Netflix показал тизер французской фантастической комедии про восстание машин Bigbug. Картину поставил Жан-Пьер Жене («Амели», «Город потерянных детей»).
Действие фильма разворачивается в недалёком будущем, где автоматизация и роботы стали частью обыденной жизнью. В центре сюжета — семья, которая оказывается заперта вместе со своими домашними роботами на фоне происходящего в мире восстания андроидов!
В главных ролях Доминик Пинон, Эльза Зильберштейн, Изабель Нанти. Фильм планировали выпустить раньше, но из-за коронавирусной пандемии команде пришлось на время прервать съёмки.
Премьера намечена на 11 февраля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: НектоНикто не мог ожидать, что во льдах обнаружится ОН...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.