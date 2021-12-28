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    Первый тизер Bigbug — комедийной фантастики про восстание машин от режиссёра «Амели»

    28 декабря 2021
    28.12.2021
    1145
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    Netflix показал тизер французской фантастической комедии про восстание машин Bigbug. Картину поставил Жан-Пьер Жене («Амели», «Город потерянных детей»).

    Действие фильма разворачивается в недалёком будущем, где автоматизация и роботы стали частью обыденной жизнью. В центре сюжета — семья, которая оказывается заперта вместе со своими домашними роботами на фоне происходящего в мире восстания андроидов!

    В главных ролях Доминик Пинон, Эльза Зильберштейн, Изабель Нанти. Фильм планировали выпустить раньше, но из-за коронавирусной пандемии команде пришлось на время прервать съёмки.

    Премьера намечена на 11 февраля.

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