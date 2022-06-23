Первый тизер фантастики «Хронос» по мотивам рассказов Булычёва

Кинокомпания Connect Film показала первый трейлер киноальманаха «Хронос» по мотивам рассказов Кира Булычёва.
Повествование строится вокруг трёх сюжетов, каждый показывает свою временную линию: условное прошлое, настоящее и будущее. Все главные герои так или иначе способны влиять на ход времени.
Ещё героям дана возможность взглянуть на себя и жизнь своей «современности» сквозь призму исторических катастроф, менявших нашу страну круто и драматически.
Постер
В главных ролях: Сергей Пускепалис, Михаил Горевой, Юрий Назаров, Дмитрий Ендальцев и другие. Режиссёры: Роман Просвирнин, Дмитрий Аболмасов.
Одна из притч уже выходила на YouTube под названием «Временная связь»:
Киноальманах запланирован на 21 июля.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: доминирующий вид«Терпение, мой друг, терпение».
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.