Первый трейлер «Страшных историй для рассказа в темноте» от продюсера Гильермо Дель Торо

Студия CBS Films опубликовала первый трейлер «Страшных историй для рассказа в темноте» — экранизации серии детских книжек в жанре ужасов. Фильм ставит Андре Овредал («Демон внутри», фильм «Охотники на троллей» 2010 года), а продюсером выступает Гильермо Дель Торо.

Ролик получился устрашающим — главные герои сталкиваются с призраками, зомби, пауками под кожей, загадочной книгой и жуткими чудовищами. Действие фильма развернётся в 1960-х в городке Милл-Вэлли вокруг группы подростков, которые решают расследовать ряд таинственных смертей.

Всего в серии «Страшные истории для рассказа в темноте» (Scary Stories to Tell in the Dark) вышли три детских ужастика — в 1981-м, 1984-м и 1991-м. Книги написал детский автор Элвин Шварц, а иллюстрации к ним нарисовал Стивен Гаммелл. CBS Films купила права на экранизацию ещё в 2013 году, и с тех пор пыталась запустить адаптацию в производство несколько раз — и, похоже, теперь у неё все получилось.

В российский прокат фильм выйдет 15 августа.