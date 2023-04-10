Первый трейлер второй части антологии «Звездные войны: Видения»

Disney и Lucasfilm в рамках Star Wars Celebration представили первый трейлер второго сезона анимационной антологии «Звездные войны: Видения».

В нем, напомним, будет девять эпизодов, над которыми работали разные студии вроде Cartoon Saloon, Aardman, Studio Mir и не только.

Премьера состоится 4 мая в Disney+.