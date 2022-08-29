«Приключения Электроника» получат продолжение — братья Торсуевы в деле

Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие в «Приключениях Электроника» 1979 года, рассказали, что в работе находится продолжение трехсерийного фильма.

По их словам, это будет полнометражка, которая позже должна перерасти в полноценный сериал.

Мы сейчас снимаемся в картине… Просто нашелся один очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник. Мы уже заканчиваем пилот.

Режиссером выступит малоизвестный Владимир Пасичник («Путь» 2009 года). В фильме будет «много юмора, много музыки, много замечательных актеров».

Также в фильме появится Рэсси. Братья отметили, что съемочная группа искала похожую собаку два месяца.