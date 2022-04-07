Remedy анонсировала ремейки первых двух частей Max Payne

Сегодня ночью Remedy Entertainment неожиданно объявила, что работает над ремейками культовых Max Payne и Max Payne 2: The Fall of Max Payne.
При этом Rockstar Games выступит издателем и, судя по всему, спонсирует проект.
В основу ремейков ляжет собственный движок Remedy под названием Northlight Engine, который она использовала в Control и Quantum Break.
Разработка пока на стадии проработки концептов. А бюджет будет сопоставим с ААА-проектами.
Серия Max Payne всегда занимала особое место в сердце каждого сотрудника Remedy. И мы знаем, что миллионы фанатов по всему миру чувствуют то же самое.
Игры выйдут единым бандлом на ПК и консолях текущего поколения.
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Редактор
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