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    Новости

    Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет не раньше апреля 2023 года

    4 июня 2022
    04.06.2022
    224
    0 минут на чтение
    Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time не отменили, просто отложили

    Вчера появились слухи об отмене ремейка Prince of Persia: The Sands of Time — игроки, которые сделали предварительный заказ игры, получили из магазинов оповещения об отмене заказов. Это послужило причиной слухов, что игру всё-таки не выпустят.

    Ubisoft опровергла информацию об этом и сообщила, что ремейк всё ещё находится в работе. Студия объявила, что разработкой займётся монреальская студия, которая работала над оригиналом. Ей передали наработки Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai.

    Причины смены разработчиков неизвестны. Компания также заявила, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет не раньше апреля 2023 года — игра не включена в планы компании на 2023 финансовый год (который заканчивается в следующем апреле). Поэтому ремейк и был убран из списка доступных к предзаказу.

    Это не первый раз, когда ремейк Prince of Persia: The Sands of Time откладывается. После объявления в 2020 году игру обещали выпустить в 2021 году, а затем она была отложена до 2023 финансового года.

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    Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет в 2022 году

     Дмитрий Кинский |  07.06.2021

    Продолжаем ждать многострадальный ремейк.

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