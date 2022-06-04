Вчера появились слухи об отмене ремейка Prince of Persia: The Sands of Time — игроки, которые сделали предварительный заказ игры, получили из магазинов оповещения об отмене заказов. Это послужило причиной слухов, что игру всё-таки не выпустят.
Ubisoft опровергла информацию об этом и сообщила, что ремейк всё ещё находится в работе. Студия объявила, что разработкой займётся монреальская студия, которая работала над оригиналом. Ей передали наработки Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai.
Причины смены разработчиков неизвестны. Компания также заявила, что ремейк Prince of Persia: The Sands of Time выйдет не раньше апреля 2023 года — игра не включена в планы компании на 2023 финансовый год (который заканчивается в следующем апреле). Поэтому ремейк и был убран из списка доступных к предзаказу.
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