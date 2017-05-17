Московская студия Owlcat Games анонсировала изометрическую компьютерную ролевую игру по вселенной Pathfinder — знаменитой настольной ролевой игры. Поможет российским разработчикам не кто иной, как сценарист Крис Авеллон, работавший над Star Wars: Knights of the Old Republic II, Neverwinter Nights 2 и Fallout: New Vegas.
В основу игры ляжет официальная тропа приключений Kingmaker — продолжительный сценарий для ролевой игры Pathfinder, в котором персонажи получают возможность управлять целым королевством. В числе ключевых особенностей игры разработчики называют историю, основанную на спутниках героя, и развитие персонажа в духе правил настольной ролевой игры.
В Owlcat Games собрались ветераны отечественной индустрии видеоигр, которые в других компаниях работали над «Демиургами», «Героями меча и магии 5» и «Аллодами Онлайн».
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