Российское фэнтези «Там, где цветёт полынь» выйдет 1 июля

Kion опубликовал второй трейлер фэнтезийного сериала «Там, где цветёт полынь» — это экранизация одноимённого романа Ольги Птицевой.

Сериал, как и книга, расскажет о старшекласснице Ульяне, которая обретает дар предвидеть смерть других людей. В результате несчастного случая она лишается дома, а мать оказывается на пороге смерти. Девушка хочет избавиться от проклятия и спасти мать, для чего связывается с ведьмой Рутой. Ульяна должна принести Руте вещи трёх погибших людей.

Главные роли исполнили. Виктория Агалакова, Риналь Мухаметов, Артём Ткаченко, Сабина Ахмедова и Илларион Маров. Сценарий — Михаил Шульман и Анастасия Зарубеева, режиссёр — Кирилл Кузин («Сергий против нечисти»).

Все эпизоды выйдут на Kion 1 июля.