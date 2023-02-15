Сериал «Экспансия» продолжится... в виде комикса The Expanse: Dragon Tooth

На Kickstarter продолжается сбор средств на издание комикса по научно-фантастической вселенной «Пространства» (The Expanse, «Экспансия»).
Издательство Boom! Studios готовит новую историю, которая охватит события между шестым и седьмым томами оригинального книжного цикла Джеймса Кори. По сюжету произошёл временной скачок в 30 лет, многие события обозначены лишь пунктирно, и новый комикс расскажет, что происходило в это время с командой «Росинанта».
Комикс написан под руководством авторов оригинального цикла. За сценарий отвечали Энди Дигл (The Losers, Green Arrow: Year One) и Рубин (Voltron: Legendary Defender). Читатели увидят, как зародилась Лаконианская империя. События комикса начнутся с того, что команда приняла сигнал бедствия.
В комикс войдут 12 выпусков, их можно будет заказать в формате трёх омнибусов или 12 синглов. Кроме того, участники предзаказа смогут получить ранее выпускавшийся комикс The Expanse: Origins. А ещё можно заказать комплект с картой Солнечной системы, эксклюзивные обложки, цифровые копии и многое другое. Отправка запланирована на декабрь 2023-го.
Кампания на момент написания заметки собрала свыше 860 тысячи долларов. Всего издательство заявляло о 25 тысячах.
До конца кампании осталось 26 дней.
Шестой сезон «Пространства» завершился на сервисе Amazon в начале 2022-го. Он основан на романе «Прах Вавилона». В том же году была издана на русском девятая и финальная книга цикла.
Читайте также
«Падение Левиафана»: как закончился книжный цикл «Пространство»?
На все вопросы роман ответов не даст.
«Пространство»: будет ли 7 сезон? Что было дальше в книгах
Сериал официально считается оконченным. Однако шесть сезонов соответствуют только шести книгам. Из девяти.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Восстание пылесосовВы правда хотите, чтобы домашнюю работу делала точная копия человека с разумом и эмоциями?
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.