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    Новости

    Сериал «Экспансия» продолжится… в виде комикса The Expanse: Dragon Tooth

    15 февраля 2023
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    15.02.2023
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    1 минута на чтение
    Сериал «Экспансия» продолжится... в виде комикса The Expanse: Dragon Tooth

    На Kickstarter продолжается сбор средств на издание комикса по научно-фантастической вселенной «Пространства» (The Expanse, «Экспансия»).

    Издательство Boom! Studios готовит новую историю, которая охватит события между шестым и седьмым томами оригинального книжного цикла Джеймса Кори. По сюжету произошёл временной скачок в 30 лет, многие события обозначены лишь пунктирно, и новый комикс расскажет, что происходило в это время с командой «Росинанта».

    Комикс написан под руководством авторов оригинального цикла. За сценарий отвечали Энди Дигл (The Losers, Green Arrow: Year One) и Рубин (Voltron: Legendary Defender). Читатели увидят, как зародилась Лаконианская империя. События комикса начнутся с того, что команда приняла сигнал бедствия. 

    В комикс войдут 12 выпусков, их можно будет заказать в формате трёх омнибусов или 12 синглов. Кроме того, участники предзаказа смогут получить ранее выпускавшийся комикс The Expanse: Origins. А ещё можно заказать комплект с картой Солнечной системы, эксклюзивные обложки, цифровые копии и многое другое. Отправка запланирована на декабрь 2023-го.

    Сериал «Экспансия» продолжится... в виде комикса The Expanse: Dragon Tooth 1

    Предварительные обложки

    Кампания на момент написания заметки собрала свыше 860 тысячи долларов. Всего издательство заявляло о 25 тысячах.

    До конца кампании осталось 26 дней.

    Шестой сезон «Пространства» завершился на сервисе Amazon в начале 2022-го. Он основан на романе «Прах Вавилона». В том же году была издана на русском девятая и финальная книга цикла.

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    Сериал официально считается оконченным. Однако шесть сезонов соответствуют только шести книгам. Из девяти.

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