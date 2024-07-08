Skydance и Paramount объявили о слиянии

Skydance Media и Paramount Global объявили о слиянии компаний, процесс которого планируют завершить к середине 2025 года.

Сумма сделки оценивается в 8 миллиардов долларов: 2,4 миллиарда отдадут за материнскую компанию, 4,5 миллиарда за акции и еще 1,5 миллиарда вложат в качестве первичного капитала.

Генеральный директор Skydance Дэвид Эллисон займет посты председателя совета директоров и гендиректора, а кресло президента займет один из руководителей Redbird Джефф Шелл.

Слияние называют логичным шагом, поскольку Skydance и Paramount тесно сотрудничали с 2009 года. Тем более в последние годы компании лишь расширяли партнерство.

В результате поглощения в руках Skydance Media окажутся такие медиаактивы, как Paramount Pictures, CBS, сервисы Paramount+ и Pluto TV и каналы Nickelodeon, MTV и BET.

Это поможет повысить прибыль, укрепить стабильность и независимость авторов, а также увеличить инвестиции в развитие онлайн-кинотеатров.

Впрочем, у Paramount есть еще 45 дней, чтобы запрашивать другие условия для слияния или рассматривать более выгодные предложение от других корпораций.