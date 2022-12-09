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    Новости

    Слух: Warner Bros. отменила фильм «Бэтмен будущего» с Майклом Китоном

    9 декабря 2022
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    09.12.2022
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    В сети появилась информация, что Warner Bros. отменила фильм «Бэтмен будущего» с Майклом Китоном, над которым компания работала в течение некоторого времени.

    По данным инсайдера Джеффа Снайдера, адаптацией одноименного мультсериала занималась Кристина Ходсон, ответственная за «Хищных птиц».

    Вероятно, Майкл Китон должен был исполнить роль постаревшего Брюса Уэйна, оставившего свою супергеройскую деятельность в прошлом.

    Причиной такому решению, скорее всего, послужило то, что этот фильм больше не соответствует планам Джеймса Ганна и Питера Сафрана на киновселенную DC.

    Ранее стало известно, что творческие руководили могут отказаться от «Чудо-женщины» и продолжения «Человека из стали» с Генри Кавиллом.

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