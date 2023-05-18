СМИ: Эдди Мерфи ведет переговоры о главной роли в «Розовой пантере»

По данным The Hollywood Reporter, Эдди Мерфи ведет переговоры о главной роли в ремейке «Розовой пантеры», который будет сочетать лайв-экшен и анимацию.
Актер должен сыграть неуклюжего инспектора Клузо, который работает в паре с — судя по всему, воображаемой — Розовой пантерой.
В оригинальном фильме Розовая пантера появлялась только в начальных титрах, после чего персонаж получил свой собственный мультсериал.
Режиссером выступает Джефф Фаулер, известный по «Сонику в кино». Сам проект находится на стадии глубокой разработки.
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